Ega see naisi ei üllata, et meestele meeldib oma peenise suuruse ja võimekuse kohta valetada. Ometigi on Briti tutvumisportaal viinud läbi uurimuse, kus selgus, millised mehed oma meheau kohta kõige enam valesid levitavad. Nii uuris portaal SaucyDates.com USA, Kanada, India, Austraalia ja Inglismaa meestelt, et kui pikk on nende erekteerunud suguliige, vahendab womenshealthmag.com. Uurijad palusid ka nendes riikides elavatel naistel hinnata, kui pikk, suur ja võimas oli nende viimase partneri erutunud peenis.

Kui tulemusi võrdlema asuti, siis selgus, et kõige enam armastavad liialdada Austraalia mehed. Mehed väitsid, et nende ihuliige on keskmiselt 18 sentimeetrit pikk, aga naiste hinnangust selgus, et selle pikkus on hoopis 14 sentimeetrit.

Olgem ausad - see on ikka päris suur erinevus! Kanadas on mehed tõenäoliselt kõige ausamad - vähemasti selles, mis peenist puudutab. Sealsed naised pakkusid tulemuseks 17,6 sentimeetrit, mis ei erinenud suuresti meeste poolt pakutud numbrist. Ka USA mehi on tabanud suurusehullustus: mehed teatasid, et nende peenis on keskmiselt 18,5 sentimeetrit pikk, aga naised ei nõustunud ja pakkusid tulemuseks hoopis 16,9. Ka britid tahtsid vapramad olla ning pakkusid riista pikkuseks 17,5 sentimeetrit, kuid naised leidisd, et tulemuseks on keskmiselt 16,9. Samas India mehed olid väga tagasihoidlikud ja pakkusid erekteerunud penise pikkuseks 14,7 senimeetrit, aga naised teadsid paremini, et keskmine peaks jääma siiski 16 sentimeetri ligi.