USA president Donald Trump maksis 2005. aastal saadud tulust makse 38 miljonit dollarit, tema sissetulek oli aga 123 miljonit.

Kaks lehekülge pikk maksutagastuse koopia avalikustati eile õhtul USA kanalis MSNBC, vahendab BBC.

Valmiskampaania ajal keeldus Trump om maksudeklaratsioonidest kõnelemast.

Valge Maja on öelnud, et Trumpi maksuasjade avalikustamine on seadusevastane.