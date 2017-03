Kas sa tead, milline disainerkott paneb maailma moefännidel südame hetkel kõige kiiremini põksuma ja kui palju selle omanikuks saamiseks oleks vaja raha kõrvale panna?

Igal aastal tõuseb moemaailmas esile üks kott, millest saab niinimetatud hittkott, mida kõik ihaldavad ning mille omanikuks saamine omamoodi märk sellest, et tegemist tõesti on moeteadliku trendiinimesega. Antud kott on aga moefännide südamed pannud kiiremini põksuma juba mitu hooaega järjest ning moemekades on see üks populaarsemaid kotte, mida moemaanide õlal rippumas näha võib.

Mis imekotiga siis tegemist? Hittkoti autoriks on J. W. Andersoni nime kandev moebränd ning kott paistab silma eelkõige oma needistatud notsunina meenutava esiosa poolest. Ametlikult kannab kott tegelikult nime The Pierce Bag ning selle omanikuks saamiseks tuleb kokku koguda veidi üle 1000 euro, mõnel juhul ka oluliselt rohkem.