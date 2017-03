Täna Eesti Ekspressis ilmunud loo valguses kinnitab Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu, et tal puudub igasugune avalik või varjatud osalus prügifirmas BWM – kõik vastupidised väited on valed ja eksitava sisuga.

"Samuti võin kinnitada, et ma ei osale ATKO Grupi ettevõtete igapäevases töös ning kõik tehnilised detailid ei ole mulle seetõttu ka teada," täpsustas Sarapuu.

"ATKO ettevõtete teenuseid kasutavad mitmed firmad: nii need, kes rendivad pinda mainitud territooriumil, kui need, kellel on vajadus spetsiifilisema teenuse järele: eeskätt remonditööde, suuregabariidiliste masinate pesulateenuse järele," sõnas mees.

"Kinnitan, et kõik riigihanked on Tallinna Keskkonnaameti poolt läbi viidud korrektselt, kohtutes läbi vaieldud ning selle põhjal ka võitja välja kuulutatud,“ täpsustas ta.

"Artiklis jäetakse mulje, nagu põhineks kogu minu senine tegevus transpordiäris vaid võimusidemetel. Maakonna liinihankeid teevad maavalitsused ja nendes pole Keskerakonda pikki aastaid olnud. Ja ka tasuta ühistranspordi rakendudes ei teeniks ATKO Grupi ettevõtted midagi täiendavalt, sest piletiraha kaoks ära ja vahe maksaks kinni riik.Tuletan ka meelde, et hea tava näeb ette ka nö "süüdistatavale" sõnaõiguse andmise ja enda seisukohtade selgitamise, mis selle loo puhul on piirdunud vaid ühe küsimusega," juhtis Sarapuu tähelepanu.