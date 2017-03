"Kellel on piinlik, kellel on naljakas ning kes üldse mitte millestki aru ei saa. Täitsa tavaline pilt netikommentaatoritest. Tegelikult pole vahet, mis saade parasjagu eetris on, kas mõni realityshow või kodumaine seriaal, sest kommenteeritakse ikka ühte moodi igale poole,“ kirjutas neiu, öeldes, et tal on sellest täitsa ükskõik, kuna eestlase lemmiktoit on ikka teine eestlane.

Postituses nimega "Kuulsusenarrid" võttis Liisa sõna "Prooviabielust" tehtud meemilehe kohta ning rääkis, et on saanud nii positiivset kui negatiivset vastukaja.

"Prooviabielu" Liisa on nagu tema kaasstaar Helengi loonud enda blogi, kus ta abielusaate teemadel sõna võtab. Muuhulgas kirjutas Liisa oma esimesest abielukandidaadist Žigast, kelle kohta jäi õhku rippuma mitmeid küsimusi – kas lubadus mehega enne prooviabielu lõppu seksida sai täidetud ja kas Žiga on üldsegi homoseksuaal?

"Olen tähele pannud, et palju võetakse sõna Žiga teemal igal pool, sest eks ta ju ole ka palju kõmu tekitanud meesterahvas. Ikkagi rääkiv mees ju! Ja kuidas ta kõrval küll niivõrd igav ja iseloomutu naisterahvas olla saab," alustas Liisa, lisades, et kontakt sloveenlasest hurmuriga on siiani olemas.

Žiga (kuvatõmmis blogist)

"Jah, me endiselt vahel kirjutame temaga, kuid vaid sellest, mis kulg saates on jne. Midagi intiimsest meie vahel ei ole ega tule ja hoolimata kõigest on ta väga tore inimene. Nagu ma ütlesin, siis kaadrite väliselt olid meil väga sügavad vestlused, millest oli kasu meile mõlemile," sõnas neiu.

Lisaks avas Liisa Žiga seksuaalsuse telgitaguseid. "Paljusid huvitas küsimus, et kas ta on homoseksuaalne. Ma tegelikult ei tea, sest ma pole vaadanud pealt, kuidas ta meest paneb. Minu meelest on ta hetero, kuid võimalik, et hoopiski bi, sest biseksuaalseid on ikka päris palju meie seas," nentis reality-staar. "Mulle ka meeldib mõnikord naistega suudelda, ega ma seepärast siis kohe lesbi ei ole!" naeris neiu, lisades, et seda ta küll ette ei kujuta, et mees mehega suudelda võiks.

Kuigi Liisa seda ette ei kujuta, et üks mees teisega suudelda võiks, tunnistab ta, et talle meeldib küll vahel naistega suudelda! Pildil musitab neiu oma kaasstaari ja hea sõbranna Heleniga. (kuvatõmmis blogist)

Paljude saate vaatajate lemmikuks saanud Žiga on hetkel Liisa sõnutsi Austrias. "Teeb tööd ja eks ta kindlasti teeb tööd ja eks ta kindlasti jätkab oma rännakutega. Ei usu, et tal reisimisest veel kopp ees on," sõnas Liisa, öeldes, et ta kadestab Žiga juures seda, et ta suudab asjade suhtes nii ükskõikne olla.

Kuigi prooviabielu Žigaga sai läbi, lubab Liisa oma blogis, et ka järgmiste meestega läheb lõbusaks. "Kuigi mina olen praegu suht tahaplaanile jäänud, võrreldes teise paariga (Helen ja Kalvi-Kalle – toim.), siis küll saate ka minust palju rääkida varsti! Edasi tulevad ju igavad eesti poisid, kellega ma bitchida saan. Elu läheb taas ilusaks!" tekitas neiu elevust.

Siiski meenutas Liisa, et tegemist on vaid sõuga.

"Kõik ei ole päris nii, kuis ekraanilt paistab, isegi kui seda on raske uskuda. Ei kaitse ma kedagi ja ei vabanda millegi ees, sest olles osalenud juba sarnases saates, tean ma enam-vähem mida oodata, ning mõttetu on lahmida, mis on õige ja mis on vale või mis hoopis teisiti pidi olema. Nagunii need kes arvavad hästi, jäävadki hästi arvama ning vastupidi. Oluline on see, et perekond, sõbrad ja kõik, kes vähegi isiklikumalt meid tunnevad, teavad kuidas asjad olid ja sellest piisab. Näha on, et saade müüb ja ilmselgelt tuleb ka selle nimel toota, et “Prooviabielu” lõpuni oma huumorisaate tiitlit kanda suudaks," lõpetas neiu.