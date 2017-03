Täna hommikul toimus liiklusõnnetus Vabaduse puiestee ja Valdeku tänava ristis, kus sõiduauto sõitis maha tänavaäärse aia. Aias tegutseb advokaadibüroo, mis tegeleb põhiliselt liiklusjuhtumitega.

Täna hommikul pärast kella 6 hommikul teatati, et Vabaduse Puiestee ja Valdeku tänava ristmikul sõitis juht vastu aeda. Sündmuskohal ütles Volkswageni juht politseinikele, et ta jäi roolis magama ja tunnistab oma süüd. Aia omanik ja juht said omavahel kahjude osas kokkuleppele.

Politsei palub inimestel sõidukit roolida puhanud ja värske peaga.

Samal ristmikul on õnnetusi juhtunud varemgi, traagilisel kombel kaotas täpselt samas kohas ülemöödunud sügisel veoauto rataste alla elu koolipoiss.

Praeguseks on autod õnnetuspaigalt ära viidud, sündmusest annab märku vaid parandamist vajav aed.