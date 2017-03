Eile pärastlõunal teatati häirekeskusele, et Viljandis Riia maantee viiekorruselise kortermaja neljandal korrusel on kuulda suitsuanduri häiret ning tunda suitsulõhna.



Päästjate saabumise ajaks oli selgunud, et ühe korteri köögis kõrbes toit. Tubli naaber oli korterisse sisenenud, eemaldanud pliidilt kõrbeva toidu ja magava ning suitsu sisse hinganud peremehe korterist välja tirinud.



Ruumid tuulutati ja mehe tervist kontrollis kiirabi. Päästjad juhivad tähelepanu, et toitu valmistades ei tohi heita magama või kodust lahkuda. Kuumenedes toit süttib ning võib süüdata ümbruse.