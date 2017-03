Kas maitseerinevused kuulsate kaubamärkide toiduainete puhul riigiti on normaalne nähtus või saab siiski Eesti tarbija vastu pükse? Suurtootjaid ei üllata see.

Eriti teravaks on asi läinud Euroopa Liidu keskosas – Slovakkias ja Ungaris, kus toiduametid on topeltstandardite kaebuse tõttu võtnud luubi alla samad tooted, mis on müügil neil ja naaberriigis Austrias.

NAGU KAKS TILKA VETT: Poed Eestis ja välismaal on sama kaubaküllad, lettidel laiutavad tooted aga võivad olla vaatamata sarnasele nimele sisult erinevad. . (Vida Press)

Slovakkias on toiduamet ŠVPS juba testinud 22 toiduainet, Ungari võtab tarbijate huvide kaitse veelgi suuremalt ette ja testib 100 toodet. "See on eelkõige moraalne, mitte õiguslik küsimus," ütleb Ungari toiduainete jaemüügi järelevalve riigisekretär Róbert Zsigó.

Eestis pole kaebusi