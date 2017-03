Pühapäeva õhtul Tallinnas mahajäetud hoones toime pandud veretöö taga võib olla kamp teismelisi, arvab tapetu sõber, kodutu Ahto.

Ahto elab juba seitse aastat Tallinnas Lasnamäel Laagna tee kõrval betoonhoones, millest nõukogude ajal pidi saama uhke trammidepoo. Ehitus jäi poolikuks ja nüüd elavad seal kodutud. Lagunev hoone on räämas ja mõlemast otsast tuultele avatud, kuid sellest hoolimata nimetab Ahto seda hellitavalt tunneliks.

Pühapäeva õhtul tapeti seal 52aastane Sergei. Samal ajal oli seal ka Ahto, kes väidab, et magas peatäit välja ega tea, mis täpselt juhtus. "Ma ei näinud, kes võttis noa ning lõi teda. Ausalt! Aga arvan, et need on Raadiku (elamukvartal Lasnamäel – toim) lapsed," sõnab Ahto ja räägib, et kamp kohalikke teismelisi poisse käib alatihti eluheidikutele alkoholi ja sigarette müümas.

Lühemat kasvu, hinnanguliselt 14-15aastased poisid on Ahtot peksnud. "Tõukerattaga peksti ja kaigastega. Pärast pissis mulle peale," räägib ta ega oska arvata, miks noorukid niimoodi käitusid. "Arvatavasti midagi neile ei meeldinud minu juures."