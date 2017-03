Kadry-Ly on elanud üle mitu ränka operatsiooni, ent naine ei murdu, sest igaühele antakse nii palju kanda, kui palju ta kanda jõuab.

Suurte helehallide silmadega ja modellilikult sihvakas Kadri-Ly Miil kõneleb naeruse häälega ka valusatel teemadel: kolmanda staadiumi nahavähist, kolmest operatsioonist ja raskest taastumisest. "Eks igaühele antakse just nii palju raskusi, kui ta jaksab kanda," usub kahe väikese poja ema.

Tütarlapselikult hapra Kadri-Ly (26) jaks pole sugugi väike – vaid pool aastat pärast lõikust hakkas ta vapralt treenima bikiinifitnessi võistlusteks. Kui seitsmeaastane Hans-Raul on koolis, viib Kadri-Ly kaheaastase Karl-Olafi mängutuppa ja suundub ise treeningusaali. See on aeg iseendale. Uus siht on toonud noore naise ellu uue hingamise.

"See on peamiselt jõutrenn, aga annab mulle uskumatult palju energiat," kinnitab ta. Õblukese naise üks eesmärke on kasvatada lihasmassi ja suurendada oma kehakaalu. Ühtlasi täidab ta üht oma ammust unistust, millele pühendumist ta enne haigestumist aina edasi lükkas. Ikka tundus, et aega on maa ja ilm.