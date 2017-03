BBC-le Lõuna-Korea teemal intervjuud andnud professori lapsed tulid isaga suhtlema kõige halvemal hetkel. Kõigepealt tütar, siis väike poeg ja kõige lõpuks kohkunud abikaasa, kes lapsed kiiresti jalust ära toimetas. Nüüd räägib perekond oma naljakast vahejuhtumist naeratusega.

"Eks see oli segu üllatusest, piinlikkusest ja lõbustatusest," tunnistab professor Robert E. Kelly tänases Wall Street Journalile antud videointervjuus. "See oli ju jube nunnu, ma nägin seda videot nagu kõik teisedki." Kuigi video oli armas, on perekond väsinud sotsiaalmeediasse ja telefonile laekuvatest sõnumitest.

Professor Kelly on aastaid meedias üles astunud. Mehe abikaasa Kim Jung-A, kes vahejuhtumi eel lastega elutoas teleka ees istus, räägib, et lapsed segavad nende toimetusi vahetpidamata, kuid midagi sellist pole neil varem juhtunud. Ta kirjeldab sündmust hetkest, kui avastas, et näeb oma lapsi teleekraanil, kuni neljakäpukil ukse sulgemiseni kui "täielikku kaost".

Kui intervjuu Wall Street Journaliga läbi on, kostab ukse tagant vihast kisa. "Nüüd ta siis tahab teiega rääkida!" naerab professor Kelly ja laseb oma tütre sisse. "Saage aru, selline on minu elu!" lisab ta pooleldi naljaga.