2000. aastate algul ei möödunud ilmselt ühtegi rahva- või kultuurimaja avamispidustust ilma lembelaulik Sulo Tintseta. Need olid ka ajad, kui mees poseeris sageli seltskonnaväljaannete esikaantel. Nüüd, aastaid hiljem, kuuleme temast küllaltki harva. Miks on Sulo suurelt pildilt eemale hoidnud ja millised tuuled armastatud lembelauliku elus puhuvad?

"Inimene tahab teinekord privaatsust või olla täiesti omaette. Võib-olla mingi hetk sai mul meedia tähelepanust täiesti villand," arutleb Sulo Tintse, miks ta avalikkuse tähelepanu enam ei otsi.

Küll aga kinnitab mees, et lauljatööd on tal praegu piisavalt ja see toob ka leiva lauale.

AASTAID TAGASI: Ehkki lembelaulik Sulo Tintse pole enam nii palju meedias kui 2000. aastate algul, siis lauljatööd teeb ta tänini ja teenib sellega ka leiva lauale. (Meelis Tomson)

"Ma ei pea enam töö pärast muretsema, seda mul jagub. Töö on täiesti stabiilne ja ütleme nii, et pidudest puudust pole. Pigem on nii, et vahel tuleb ära öelda," räägib mees.