Eesti koorimuusika suurkuju Veljo Tormist pole meie hulgas varsti juba kaks kuud. See aeg on olnud helilooja lese Lea Tormise sõnul alles liiga lühike, et valusast kaotusest rääkida. Kõik vajab settimist. On tal ju seljataga üle 65 aasta ühiseid mälestusi. Nii mõnigi neist minevikupiltidest ärkas ellu möödunud pühapäeval, kui naine Estonia kontserdisaalis muusikamehe mälestusõhtust osa võttis.

MÄLESTUSKONTSERT: Pühapäevasel mälestusõhtul Estonia kontserdisaalis kõlas Veljo Tormise looming, millesse on põimitud tuhandeaastased regilaulud. (Teet Malsroos)

Saali oli kogunenud rahvast murdu – justkui mõne rokkstaari kontserdile. 86aastasena lahkunud helilooja mälestusõhtu programm oli kokku pandud dirigent Tõnu Kaljuste eestvedamisel.

"Tõnu Kaljuste kooskõlastas minuga õhtu programmi korduvalt selle tekkimise ja muutumise käigus," räägib teatriteadlane Lea (84), kes lõpptulemusega igati rahule jäi.

"Muusika oli mulle ju väga tuttav, loomeprotsess kaasa elatud. Kogu kontserdi ülesehitus oli väga õnnestunud ja mullegi värskeid seoseid loov. Mälestused elustusid niikuinii. Olime ju koos elanud suurema osa oma elust. Aga rääkida sellest ma praegu veel ei taha."