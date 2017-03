Kuigi naisel oli võistlustel kaasas neli koera, pidi ta startima kahjuks siiski kolme koeraga.

“Osalesin kolme koeraga, sest üks koer enne starti murdis õnnetult küüne, täitsa pikuti pooleks. Siis oli selline tunne, et ta ei pea vastu. Ma arvasin, et tal on valus, ta ise küll ei näidanud seda välja, sest tal oli suur võistluserutus. Aga ka veterinaarid nõustusid, et ei saa kaasa teha,” selgitas Aaslav-Kaasik, lisades, et küüne murdnud koer jäi abikaasa kätte hoiule.

Nii läbiski 160 kilomeetrit naine täiesti üksinda koos oma koertega, abiks kaasas vaid kaart ja kompass.

“Algus oli karmivõitu, too õhtu sadas väga tihedalt lund kui start oli. Mina startisin 22:44, täitsa vastu ööd pealambi valguses. Siis ei olnud väga enam seda radagi, andis rajamärkide järgi otsida seda rada, lumi võis olla kohati 40 cm sügav, kahlasime seal lumes koertega,” meenutas naine.

Rajad olid läbimiseks tehtud mootorsaani radadele, kuid suure tuisu tõttu olid teed kohati kinni tuisanud. Õnneks saavad kelgukoerad värske raja leidmisega hästi hakkama.

Kokku kestis naise ja koerte ühissõit 26 tundi 17. Aaslav-Kaasiku sõnul oleks võinud isegi veel kiiremini sõita, kuid maailmameistriks tulekuks sellest ajast piisas. Kokku osales võistlusel 97 tiimi.

Lisaks Aaslav-Kaasikule oli võistlusel veel üks Eesti mees, kes osales võistlusel oma Alaska malamuutidega. Tema saavutas kaheksa koera kelguklassis teise koha. “Kõik, kes Eestist lähevad on väga tublid!” ütles ta.

Kuidas Eestis kelgukoertega treenida, lund on viimastel talvedel olnud päris väheselt. Naise sõnul on treenimisega vahel tõesti raskusi.