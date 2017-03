Peaminister Jüri Ratas kohtus alkoholitootjate Carlsbergi (vastavalt Saku Õlletehase ja A. Le coqi emafirmad) esindajatega, et selgitada aktsiisipoliitika põhimõtteid.

Peaminister rõhutas kohtumisel Stenbocki majas, et alkoholiaktsiiside tõstmise eesmärk on eelkõige vähendada alkoholi tarbimist ning sellest tingitud õnnetuste, surmade ja haiguste arvu.

„Alkoholi tarbimise trend Eestis on langev, kuid see on jätkuvalt liiga kõrge – 2015. aastal tarbiti 8,7 liitrit alkoholi elaniku kohta. WHO hinnangul toob tarbimine üle 6 liitri elaniku kohta kaasa olulised kahjud rahva tervisele, mis ületavad igal juhul alkoholiga seotud majandusharude poolt toodetud tulu. Eesti lähtub oma alkoholipoliitikas rahvusvahelise teaduspõhise info kohaselt kõige mõjusamatest sammudest: alkoholi rahalise ja füüsilise kättesaadavuse piiramine, reklaami piiramine ja ravi pakkumine,“ ütles Jüri Ratas.

Olvi juhatuse esimees Lasse Aho sõnul oli kohtumine tulemuslik. „Me rääkisime dialoogi vajadusest valitsuse ja ettevõtjate vahel, mis peaks toimuma enne seadusemuudatuste kehtestamist, mitte peale, ning peaminister nõustus sellega. Ainus kokkulepe, milleni me jõudsime oli see, et kohtume uuesti oktoobris, et analüüsida aktsiisitõusu mõju. Riik saab siis vaadata, kui palju on aktsiisitõus riigikassasse tulu toonud,“ rääkis Aho Delfile.

Konjunktuuriinstituudi andmetel on õlu Eesti kõige joodum alkohoolne jook, 2015. aastal tarbiti õllena ära 41% ja viinana 25% kogu tarbitud absoluutalkoholist.