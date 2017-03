Rakvere teatrikino endine koristaja Innele Õispuu postitas aktiivselt sotsiaalmeedias homovastaseid sõnumeid ning kritiseeris ka Rakveres sügisel toimuvad LGBT-sõbralikku filmifestivali. Tema sõnul oli tal tööandjaga ka vestlus, kus jäi endale kindlaks.

Rakvere teatri juht Velvo Väli väljendab kahjutunnet, et töötaja on omavahelistest vestlustest kõik unustanud. "Ta kasutab pea liiva alla peitmise taktikat," ütleb Väli. "Rakvere teatris pole kunagi ühtegi töötajat ega ka meie külastajat survestatud või halvasti vaadatud tänu sellele, et tal on kas mingi seksuaalne või usuline tõekspidamine. Meie ees on kõik võrdsed."

Ta mainib veel, et kõiki hinnatakse nende töö järgi. Endise koristaja väitel sunniti teda lahkumisavaldusele alla kirjutama, põhjuseks see, et töötaja kahjustab firma mainet. Teatrijuhi vastuväites kõlab noot, justkui oleks endine töötaja teinud midagi valesti oma tööülesannetes või rikkunud asutuse sisekorraeeskirja. Väli soovitab töötajal meelde tuletada, mis põhjused töötaja ja teatri koostöö katkemisel tegelikult olid. Tema sõnul on kogu asjade käik ka dokumenteeritud.

