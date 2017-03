Kuu aega tagasi avastas tüdruk ärgates, et tema 60-aastane vanaema ei liiguta enam. Kohalike uudiste järgi otsustas tüdruk peale pimeda vanaisaga arutamist minna lähimasse talusse abi otsima.

Nelja-aastasest tüdrukust, kes müttas miinuskraadidega ihuüksi kilomeetreid läbi Siberi metsiku looduse haigele vanaemale appi, on saanud Lõuna-Siberis kangelane. Samal ajal on tüdruku ema vastu algatatud kriminaalmenetlus .

Kaasas vaid üks tikutoos, et vajadusel tuld teha, astus tüdruk varahommikul pimedusse, mil temperatuurid langesid kuni 34 miinuskraadini. Tal võttis mitu tundi, et rinnuni ulatuvas lumes 8 kilomeetrit läbida. Õnneks ei jäänud ta lumme kinni ega kohanud oma teekonnal hunte, kes olid sageli tema vanavanemate taluloomi maha murdnud.

Kohalike otsingu- ja päästetööde juhi Semjon Rubtsovi sõnul on Tõvas väga palju hunte. “Nad murravad taluloomi, karjustel on nendega kogu aeg häda vahendas leht Komsomolskaja Pravda. "Ta oleks kergelt võinud mõnele hundikarjale otsa sattuda,” seletas ta.

Pärast kaheksat rasket kilomeetrit oleks Saglana peaaegu oma naabrite talust mööda läinud, kui üks naabritest teda märganud poleks. Nad kutsusid Saglanale lähimast külast meedikud, kes läksid peale tüdruku üle vaatamist tema vanavanemate juurde edasi. Nad avastasid, et vanaema oli südamerabanduse saanud ja surnud.

Saglana rääkis Komsomolskaja Pravdale, et ta ei kartnud üksi läbi metsa jalutada. "Ma lihtsalt kõndisin ja kõndisin ning jõudsin kohale," rääkis ta. Küll aga tunnistas tüdruk, et tal oli külm hakanud ja kõht väga tühjaks läinud.

Tõva on hõredalt asustatud riik, mis on täis metsa, mägesid ja tasandikke, on tuntud oma traditsiooniliste kurgulaulude ja šamaanilike kommete poolest, mis eksisteerivad budismiga kõrvuti (ILYA NAYMUSHIN)

Kuigi Saglana sai külmetuse, ei kulunud kohaliks haiglas tervenemiseks kaua aega. Nüüd elab ta kohalikus sotsiaalkeskuses, kus ta äsja oma viiendat sünnipäeva tähistas. Kohalik meedia peab teda kangelaseks. "Ei ole kerge kohalikele ekstreemsete metsajuttudega muljet avaldada. Sellegipoolest üllatas antud lugu isegi kõige vanemaid," vahendas Tõva Online.

Saglana ema ja kasuisa peavad Tõva teises piirkonnas oma hobustekarja. Lapsukesele pakuti võimalust oma ema Eleonoraga tasuta lähimasse sanatooriumisse puhkama sõita niipea, kui Eleonora maikuus oma karjade juurest lahkuda saab.

Kuid juba esmaspäeval alustas Tõva uuriv komitee Eleonora vastu väikelapse ohtu jätmise pärast kriminaalmenetluse. "Ta teadis, et vanavanemad ei ole võimelised lapse eest hoolt kandma ja tema turvalisust garanteerima," oli kirjas nende pressiteates. Kui ema süüdi mõistetakse, võib teda oodata ees aastapikkune vanglakaristus.

Kohalik ajakirjanik ja aktivist Sayana Mongush oli šokeeritud, et tüdruku vanavanematel ei olnud telefoni ega internetti, eriti kuna kaitseminister Sergei Šoigu oli varasemalt soosinud just selles piirkonnas iidse kindluse arheoloogilisi uuringuid, vahendab The Guardian.