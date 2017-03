Värskest EMORi uuringust erakondade toetusreitingute kohta selgub, et Reformierakonna ja EKRE toetus on tõusnud. Keskerakonna toetus on jätkuvalt suurim.

Keskerakonda toetab uuringu kohaselt 27, Reformierakonda 25, Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda (SDE) 16. Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 13, Vabaerakonda 10 ning Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) 7 protsenti küsitletutest.

Ülejäänud erakondade toetus jäi allapoole 5-protsendilist valimiskünnist.

