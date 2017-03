Pärast neid parandusettepanekuid läks Brexiti eelnõu tagasi parlamendi alamkotta, kus see oli 8. veebruaril häältega 494: 122 juba heaks kiidetud. Peaminister Theresa May konservatiividel on alamkojas enamus ja üleeile võetigi Brexiti eelnõu seal teisel katsel taas muudatusteta vastu.

Pärast seda loobus vastuseisust ka lordide koda ja valitsus sai pärast Brexiti seaduse allkirjastamist kuninganna Elizabeth II õiguse informeerida Euroopa Ülemkogu soovist astuda Euroopas Liidust välja. Väljaastumiskavatsusest teatamist nõuab Euroopa Liidu Lissaboni lepingu 50. artikkel.

Ikkagi märtsi lõpus?

Kui veel esmaspäeval teatasid Briti meediaväljaanded, et peaminister Theresa May võib ametliku lahkumissooviga esineda juba teisipäeval ehk eile, siis andis valitsus mõista, et lahkumissoov esitatakse selle kuu lõpus.

Tundub, et May soovib enne lahkumisavalduse esitamist lasta Euroopa Liidul rahulikult ära pidada 25. märtsil Roomas peetava tippkohtumise, millega tähistatakse Rooma lepingute 60. aastapäeva. Need lepingud panid aluse Euroopa Majandusühendusele ja Euroopa Aatomienergiaühendusele. Euroopa Majandusühendusest arenes Euroopa Liit.

Eile kinnitas May parlamendi ees taas ebamääraselt, et avaldus antakse käiku enne selle kuu lõppu.

Pärast Suurbritannialt ametliku lahkumisavalduse saamist algavad ka ametlikud lahkumisläbirääkimised, mis kestavad kaks aastat. Euroopa Ülemkogu kooskõlastab oma seisukohad tõenäoliselt 6. aprilli erakorralisel tippkohtumisel, millest võtavad osa 27 liikmesriigi juhid. Theresa Mayd sellele kohtumisele loomulikult ei kutsuta.

Seega on Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidust oodata kõige varem 2019. aasta kevadel. Samas lubab Lissaboni leping Euroopa Ülemkogu kokkuleppel Suurbritanniaga viia lahkumistähtaeg ka hilisemale ajale.

Ees seisab kaks keerulist aastat

Praeguse seisuga saab vaid öelda, et lahkumisläbirääkimised kujunevad väga keeruliseks ja raske on uskuda, et need jõutakse kahe aastaga lõpule viia.

Tegelikult on kogu protsess juba niigi venima jäänud, sest Suurbritannia korraldas rahvahääletuse Euroopa Liidust lahkumise üle juba mullu 23 juunil. Tookord soovis napp enamus ehk 51,9% hääletamas käinutest, et Suurbritannia peab Euroopa Liidust lahkuma.

Vahetult pärast rahvahääletust kostsid Brüsselist hääled, et Suurbritannia peaks kohe lahkumisavalduse tooma, et kõnelused saaksid alata.

David Cameroni asemel konservatiivide liidriks ja peaministriks saanud Theresa May aga teatas, et enne uut aastat ta Suurbritannia lahkumissoovi ametlikult ei vormista. Rahvahääletusest on möödunud ligi üheksa kuud ning lahkumisprotsess ei ole ikka veel alanud.

Taoline olukord süvendab paraku ebakindlust nii Suurbritannias kui ka Euroopa Liidu teistes liikmesriikides ja väljaastumisega seonduv sarnaneb üha enam seebiooperiga.

Brüssel on andnud juba mõista, et Euroopa Liit soovib Suurbritannialt enne väljaastumist sisse kasseerida kuni 60 miljardit eurot, kuid peaminister Theresa May ütles, et mingeid suuri summasid ei kavatse tema valitsus Brüsselisse üle kanda.

Optimismi üritas süstida viimasel ajal varjus olnud Suurbritannia välisminister Boris Johnson. Ta ütles intervjuus telekanalile ITV, et kui pärast kaks aastat kestvaid kõnelusi Euroopa Liiduga uut lepingut sõlmida ei suudeta, siis on see täiesti OK ja ka ilma lepinguta saab rahulikult edasi elada.

Johnson ütles, et sündmuste niisugust arengut ta siiski ei usu, sest nende sõbrad ja partnerid Euroopa Liidus ei ole taolisest arengust huvitatud.

Šotimaa avaldab survet

Suurbritannia valitsuse olukorra teeb keerulisemaks Šotimaa esimese ministri ja Šoti Rahvuspartei juhi Nicola Sturgeoni värske avaldus, et ta taotleb luba korraldada tuleva aasta sügisel või hiljemalt 2019. aasta kevadel uus iseseisvumisreferendum.

Nicola Sturgeon (Reuters / Scanpix)

Teatavasti hääletas 2014. aasta septembris korraldatud referendumil 55,3% šotlastest Suurbritannia koosseisu jäämise poolt. Mullusel Brexiti hääletusel toetas aga koguni 62% šotlastest Euroopa Liitu jäämist. Seetõttu leiab Sturgeon, et šotlastele tuleb anda võimalus valida Londoni pakutava karmi Brexiti ja iseseisvuse vahel.

Suurbritannia peaminister Theresa May sai Sturgeoni avalduse peale pahaseks, sest šotlaste referendumisoov tekitab niigi lõhestunud riigis vaid lisapingeid.