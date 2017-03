Kingston upon Hulli kohus Põhja- Inglismaal mõistis 27aastase Samuel Kirki kuueks aastaks vangi, süüdistades teda 12 aastat tagasi toime pandud seksuaalses vägivallas, vahendab The Hull Daily Mail .

Neiu rääkis, et esimese seksuaalkontakti ajal ei saanud ta aru, mis see tegelikult oli. Teisel korral tundis ta aga juba hingepiinu, sest tunnetas, et tegemist on millegi halvaga.

Kui tüdruk sai kümneaastaseks, siis ei suutnud ta lapsehoidjaks käinud poissi enam välja kannatada ja ema tegi viimasega lõpparve.

Aasta hiljem algasid tüdrukul koolis seksuaalkasvatuse tunnid ja alles siis sai ta aru, mis mänge lapsehoidjaks käinud poiss oli tegelikult temaga mänginud.

Tüdruk langes depressiooni ja talle näis, et võib koguni rase olla. See tekitas vastumeelsust kooli suhtes. Tüdruk vihkas nii vanemaid kui ka kõiki teda ümbritsevaid inimesi.

Alles 14aastaselt leidis ta endas jõudu rääkida oma hingelise kriisi põhjustest õele ja lähedasele sõbrannale. Möödus veel kaks aastat ning siis jagas 16aastaseks saanud tüdruk oma hirmsat saladust ka emaga.

Eelnevalt oli ta käinud psühholoogi juures põhjalikul konsultatsioonil. Pärast tütre pihtimust tundis ema suurt murekoormat ning süüdistab tänaseni juhtunus ennast.

Ka pärast esimest võitu oma hirmude üle arvas tüdruk, et korrakaitseorganite poole ei ole mõtet pöörduda, sest vaevalt teda keegi usub.

Mullu juunis otsustas ta siiski teha lapsepõlves üleelatu kohta avalduse ning tema juhtum võeti uurimisele. Kohtus iseloomustas neiu süüalust Samuel Kirki vastiku inimese ja tõelise koletisena, kes oskuslikult manipuleerib teiste inimestega.

Neiu sõnul piisas talle süüdimõistvast otsusest ning kuueaastast vanglakaristust peab meeldivaks boonuseks.