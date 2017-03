Nõukaaja kroonilise kaubanappuse ajal meile ainult ei tundunud, et enamik läänes müüdavaid kaupu on paremad ja kvaliteetsemad, vaid nii ka oli. Pärast veerand sajandit taasiseseisvust on seda kummalisem, et oleme sama küsimuseni tagasi jõudmas: kas lääneriikides müüdav kaup on kvaliteetsem kui Ida-Euroopas pakutav? Tuleb välja, et sel korral on neil väidetel faktiline alus, nagu ilmneb uurimusest, mille järgi on suurte kontsernide paljud Ida-Euroopas müüdavad tooted kehvema kvaliteediga kui lääneriikides.

Nii kerkib president Arnold Rüütli kunagine jutt kahest Eestist sootuks uues kuues – meil on ELis kaks Euroopat, kus jõukas lääs turustab oma tootmisjääke teise sordi Euroopale. Vähemalt Tšehhi põllumajandusministri sõnul tunnevad inimesed end elavat Euroopa prügikastis. Küsimus pole mitte ainult siinses madalamas ostujõus, vaid tootja suhtumises, et meie lettidel võib kvaliteetsema kauba asemel hoopis kräppi pakkuda.

Oleme olnud lääne näägutada nii kodakondsus- ja keelepoliitika kui ka pagulastesse suhtumise pärast, kuid oleme samal ajal hoopis ise lääne toidurassismi ohvrid. Kuid topeltstandardeid on teisigi, sest endiselt kehtivad ELi põllumajandustoetused, mis on samuti tugevalt kreenis uusliikmete kahjuks ja teevad neil vanade liikmesriikidega konkureerimise väga raskeks.

Juriidiliselt on erineva koostisega kauba pakkumine korrektne, kui pakendil on selle koostisosad kirjas. Kuid suurfirmad, kes põhjendavad erinevat koostist siinsete maitse-eelistustega, peaksid vastavad uuringud avalikustama. Siis oleks selge, kas idaeurooplane tõesti eelistab vorsti sees puhta liha asemel rasva või magusa karastusjoogi asemel haput.

Et tarbija ei saa võrrelda, kas sama toode on ühesuguse koostisega nii meil kui läänes, siis tuleb appi võtta seadusandlus. Nii soovivadki Slovakkia, Tšehhi, Poola ja Ungari, et EL asuks esimese ja teise klassi kodanike probleemiga tegelema. Et ELi üks põhialus on ühine turg, olgu ka samade nimede all müüdavate toodete koostis ühesugune. Erineva kvaliteediga toodete sama nime all müümine on tarbija teadlik eksitamine ja see tuleb ära keelata.