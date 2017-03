14. märtsil tähistatakse emakeelepäeva. Keelel on rahvuse identiteedi kujundamisel kandev roll. Samas on meie väiksuse ja üldise üleilmastumise taustal alati ka tekkinud küsimus, kui kauaks jätkub eesti keele kõnelejaid ja milline on eesti keele tulevik?

Eesti kirjanike liidu eestseisuse liige Peeter Helme ütleb, et eesti keelel on täpselt nii palju tulevikku, nagu me ise tunneme ja vajalikuks peame. "Me teame mitte ainult ajaloost vaid ka tänapäevast - näiteks meie idas elavate suguõdede ja -vendade näitel - et keele tulevikku ei määra mitte kõnelejate arv ega demograafia, vaid keele prestiiž. Eelkõige eneseprestiiž. Kui uhke ja hää on üht keelt rääkida - see on tähtis."

Lisaks sellele äärmiselt tähtis endale meelde tuletada olukorras, kus meile üritatakse selgeks teha, et igaüks võib olla eestlane, et eestluse tuum on siiski keel. "Kõik muu on - kahtlemata kiiduväärne muidugi - siiski estofiilsus, mitte eestlus."