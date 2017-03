Pühapäeva õhtul Tallinnas mahajäetud hoones toime pandud veretöö taga võib olla kamp kohalikke teismelisi, spekuleerib tapetuga eluaset jaganud kodutu Ahto.

Ahto elab juba viimased seitse aastat Tallinnas Lasnamäel Laagna tee kõrval asuvas betoonist hoones. Nõukogude ajal pidi sellest saama uhke trammidepoo, kuid ehitus jäi poolikuks ja nüüd elavad seal kodutud. Lagunev hoone on räämas ja mõlemast otsast tuultele avatud, kuid sellest hoolimata nimetab kodutu mees seda hellitavalt tunneliks.

Pühapäeva õhtul tapeti seal 52-aastane Sergei. Samal ajal oli seal ka Ahto, kes väidab, et magas peatäit välja ega tea, mis täpselt juhtus. "Ma ei näinud, kes võttis noa ning lõi teda. Ausalt! Aga arvan, et need on Raadiku (elamukvartal Lasnamäel – toim) lapsed,“ sõnab Ahto ja räägib, et kamp kohalikke teismelisi poisse käib alatihti eluheidikutele alkoholi ja sigarette müümas. Lühemat kasvu, hinnanguliselt 14-15 aastased poisid on Ahtot peksnud. "Tõukerattaga peksti ja kaigastega. Pärast pissis mulle peale veel,“ räägib ta ega oska arvata, miks noorukid niimoodi käitusid. "Arvatavasti midagi neile ei meeldinud minu juures.“

Ahto sõnul oli Sergei igati tubli mees. "Ta oli rahulik, sõbralik ja tegi süüa teistele. Ainus asi, et ta ei lasknud kaua magada mul. Ta ise ärkas varakult ning ajas minu ka üles,“ meenutab Ahto, kelle sõnul on välistatud võimalus, et Sergei oleks ise kellelegi kallale läinud. „"EI! Ta polnud selline! “ Ahto teada kutsus mõned kuud tagasi Sergei poeg isa enda juurde elama, kuid too ei soovinud tüliks olla. "Oleks ta läinud, siis poleks sellist asja võib-olla elus,“ ohkab Ahto.

Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik sõnab, et hetkel viivad politseinikud läbi menetlustoiminguid ja oodatakse ekspertiiside tulemusi, kuid hetkel veel kedagi kinni peetud ei ole. Kuik kinnitab, et üks kontrollimisel olevatest versioonidest on see, et kuriteo taga võib olla kamp noori. Politsei on alustanud kriminaalmenetlust tapmise paragrahvi alusel.