Kõrvitsa sõnul on tal rolli tõttu juhtunud ka nii mõndagi koomilist. "Teatud sorti inimesi on, kui inimene tuleb tänaval vastu, kellele roll ei meeldi, siis peab ikka kihvatama. Võtavad tõsielu pähe. Need peaks ikka lahus hoidma elus, roll ja näitleja," rääkis mees.

Kõrvits rääkis, kuidas ta "Naabriplikas" ektsentriliseks Esna vallavanemaks sai. "Minuni jõudis see roll lihtsalt teiste rollide kaudu, pisikeste sutsakate kaudu, mida ma tegin näiteks “Mendis”. Tollane produtsent kutsus mind sinna mängima, aga olen ka sutsaka teinud “Pilvede all”. Mõlemas seriaalis isa rolli. Ja eks ma sealt siis jäin kellelegi silma, Ergo Kuld on vist minu maaletooja. Saad väikse kõrvalrolli ja nii lähebki…," selgitas ta.

Raadios Elmar on käimas Kanal 2 nädal ning telefoniintervjuu andis ka "Naabriplika" näitleja Harry Kõrvits, kes rääkis saatejuhtidega, kuidas ta sarjas rolli sai ja mis uuel hooajal oodata on.

Kõrvitsa sõnul on ta ka ise aina rohkem hakanud rolli sisse elanud. "Olen rolli sisse elanud ja ei erista enam oma elu ja rolli elu. Tegelikult olen noppinud sellesse rolli kolm neli isikut, kellelt olen võtnud neid isikujooni, mis Pavel Koosaarel on. Ka tal on hell süda, kuig ta on karm ja ta vastuvaidlematult tahab, et tema käske täidetakse. Aga samas tahab ta, et asjad oleks omakasupüüdlikult hästi," rääkis mees, lisades, et vallavanema hell süda pärineb ikka temalt endalt.

Harry Kõrvits "Naabriplikas" (Kanal 2)

Saatejuhid pärisid ka seda, et kuidas on sarjas mängida koos oma poja Genkaga. Kõrvitsa sõnul on näitlejana tal ükskõik, kas vastas on poeg või mitte.

"Näitlejal on ju ükskõik, kellega mängida. Mu vastas on mitte mu poeg, vaid näitlejaroll. See on keeruline, kui hakata mõtlema, et ma mängin oma pojaga, aga teda tuleb ikkagi võtta kui partnerit ja näitlejat," selgitas Kõrvits.

Mehe sõnul on tänapäeval elu nii kiire, et pojaga on üldse üsna raske kokku saada."Me saame üldse harva kokku, kuna ma kolisin Tallinnast Saaremaale. Näeme, kui ta Saaremale külla tuleb ja seda juhtub rohkem kui Tallinnas koos olime! Tallinnas on kõikidel nii palju tegemist. Selles mõttes võtsime abikaasaga aja maha ja läksime Saaremaale, seal on rahulikum," jutustas ta.