irma peol ütleb vene uusrikas toosti: "Aga nüüd joome meie konkurentide terviseks! Ma soovin, et neil oleks palju raha, autosid ja jahte, et nende naised ja armukesed oleksid tõelised kaunitarid, et neil oleksid villad Kanaari saartel ning kõige kallimad mobiiltelefonid. Ja veel soovin ma, et nad helistaksid oma mobiilidega ainult numbritel 01, 02 ja 03!"