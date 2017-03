Leidub ikka teooriaid! Hiljuti tuli ilmsiks, et varem üle 200 kilo kaalunud Mama June langetas kõvasti kaalu ning kannab nüüd riidesuurust 36, paljud aga usuvad, et naine kandis oma kaalukaotuse varjamiseks polstrit. Internetis ringlevad kuuldused, et Mama June kandis paksukostüümi, selleks, et varjata saledat keha kuni kaalukaotusest rääkiva sarja esilinastumiseni. Lisaks sellele usuvad mõned inimesed, et naine pole kunagi paks olnudki ning kogu asi on kokkumäng, selleks, et teleseriaaliga raha teenida. Mama June eitas intervjuus muidugi antud vandenõuteooriat. “Ma kindlasti ei kandnud paksukostüümi. Ma olin paks!” sõnas ta.

Lapsmissi ja reality-staari Honey Boo Boo emana tuntud Mama June Shannoni kaalulangetusprotsessist tehti hiljuti teleseriaal “Mama June: From Not To Hot”, kus näidati tema imelise salenemise protsessi, mis saavutati maovähendusoperatsiooni, dieedi ja trenni abil.