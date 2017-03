Kevad vaat et käes ja Nurmsalu avaldas Pajusaarega laulu jäälilledest. "Otsustasime pühendada "Jäälillede" raadiosingli lõppevale talvele ja avaldada selle just praegu, kui siin-seal võib leida veel viimaseid jäälilli," sõnab laulja ise.

Laulja Sandra Nurmsalu (Arno Saar)

"Ma olen südamest rõõmus, et meie teed Priiduga on ristunud ja meie esimene ühine looming koos Tarmo Kask´i ja Pille Piiriga kõlab just nii nagu ma sügaval südames lauljana esitada soovin – ühteaegu õrn ja tundlik, samas jõuline ja sügav ning inspireeriva sõnumiga kuulaja jaoks. Olen väga tänulik, et saan luua muusikat niivõrd toredate ja andekate inimestega nagu "Jäälillede" seltskond. Ootan juba põnevusega, millised laulud siit edaspidi sünnivad," õhkab Nurmsalu, kes ise, palvega muusikat teha, Pajusaare poole pöördus.

Helilooja Priit Pajusaar (LAURA OKS)

"Alates tema esimesest avalikkuse ette ilmumisest olen arvanud, et tegemist on väga isikupärase ja maagilise väega lauljaga," kiidab Pajusaar lauljat. "Kohtumisel Sandraga mõistsin kiirelt, et meil on väga sarnane muusikaline maitse ning arusaamine ilusast muusikast. Seega ei mõelnud ma pikalt ning nüüd ongi esimene laul valmis."

Kuula "Jäälilli" ja ütle, mis arvad.