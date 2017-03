Rannar Laur, kes kirjutanud raamatu "Lõpuni rahuldatud naised ehk kolme stopi teooria", paljastas täna, kuidas talle meeldib naisi pöördesse ajada neile järjestikku orgasme pakkuda. Ja jutt ei käi korrast või kahest... Mehe sõnul suisa 20-30 orgasmist järjest...

Rannar Laur astus sõnavõtuga üles erootikapoe Fifi podcast´is nimega "Fifiga vannis".

Mees pajatas, et tema arvates kestab õige kähkukas minutite asemel tunde. "Kui sa eelmänguga seksi ei alusta, siis tegemist jääb minu jaoks kähkukaga," selgitab mees, et kestku eelmäng tund või kauem, aga tema kogemused kinnitavad, et talle ja ka naistele - eelmäng häälestab järgnevaks.

Nii kinnitab ta, et eelmäng valmistab keha ette seksuaalseks vibratsiooniks: "Eelmäng kaks tundi, kolm tundi - rahulikult! Võtke mõnuga!" Seksiguru ei murra ka tundmatu näitsik Fifi viited, et keskmise inimese jaoks on kähkukas ehk kõigest mõned minutid pikk.

"Vähese treeningu küsimus. Tund aega voodis - mõned ütlevadki, et mul pärast on kliitor valus. Selge. No siis tuleb treenida! Seda kõike saab teha," selgitab Rannar otsekoheselt.

Samuti täpsustab ta, et ega terve tund pea intensiivselt nühkima, vaid eeskuju võiks võtta laulupeolt nimega - "ÜhesHingamine"

Kohe kiidab ka mees üksteise sisse hingamist... "Ei pea ju kohe till paljaks, kõvaks ja sisse. Milleks? Kuhu sa jõuad sellega? Kui otsid seksist ainult eneserahuldamist, siis ole mees ja pane pihku," soovitab ta. "Seks on ja jääb andmise kunstiks," usub Rannar Laur.

"Kahjuks ma tõesti ei ole siiani kohanud naist, kes suudaks ka mulle anda," lubab ta, et selle naise, kes talle suudab voodis korralikku rahuldust pakkuda - selle ta kosib ära.

"Mind ei ole ükski naine suutnud voodis ära petta, et ta tuli. Ja alles siis ma võtan ta ette ja vaatame, kas sa oled üldse kunagi saanud," teatab ta, et orgasmi teesklemisega tema juures läbi ei löö.

Mehe sõnul huvitab teda, et kui kaugele naist orgasmidega on üldse võimalik viia. "Ma arvan 20-30 orgasmiga punktidesse, kus naised kindlasti varem ei olnud käinud," paljastab ta oma erakordsed oskused, mida enamus mehed tõenäoliselt arglikult eemalt imetlevad.

Mees on nii enesekindel, et on valmis näitsikuid ka nende vanematega ühiselt õhtust süües rahuldama. Mehe võimekus ja šarm on nii mõjusad, et Rannari sõnul ei saagi ta enamikele naistele üle tunni või kahe eelmängu pakkuda, sest naised lähevad enne lihtsalt nii kiima, et kisuvad ta kohe seksima.

Abiks on mehe sõnul sidumismängud, sest siis on naine abitu meest enesesse kiskuma. Endaga laseb ta teha kõik, kuid on üks oluline reegel - auku number kaks ta midagi toppida endale ei lase. Nii rõhutab ta mitmeid kordi, et ka voodis tuleb kaaslasega rääkida.

Rannar Lauri leiab, et seks on eelkõige oskus ja kunst, kuidas teisele anda. Mees soovitab mina mastrubeerima, kui tahetakse lihtsalt lõpuni minna. Nii ongi Rannar Lauril üks soovitus: "Anna rohkem!"

Kuula, mida Rannar veel seksist ja eelmängust arvas...