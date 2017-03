Pihelgas tunnistas, et vana plaani uuesti käikulaskmiseks kasutasid nad ära valitsuse vahetuse. Paide linna juhivad koos sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond, kuid linnapea ei tõmbaks seost sellega, et haridusminister Mailis Reps kandideeris viimastel Riigikogu valimistel Järvamaal.

Riigigümnaasiumi rajamine Posti tänava ajaloolisse majja on Paide aastate pikkune unistus. Nagu ütles linnapea Siret Pihelgas, on see kogukonna soov ja seda toetasid kõik volikogu fraktsioonid. Tegelikult ei kuulu kõnealune maja üldse linnale, sest 2004. aastal müüdi selleks ajaks juba kolm aastat tühjalt seisnud hoone oksjonil poole miljoni krooni eest kinnisvaraärimees Alvar Ildile.

„Meil on eelkokkulepe Ildiga, et ta müüb Posti tänav 12 hoone Paide linnale ja hinnaks on 70 tuhat eurot,“ ütles Pihelgas. „Maja ostmine sai kokku lepitud enne uusi kohtumisi haridusministeeriumiga. Kunagine otsus rajada riigigümnaasium ametikooli krundile lähtus Jürgen Ligi öeldust, et kas kutsehariduskeskus või mitte midagi.“

AMETIKOOL JÄTKAB OMAETTE: eelmiste ministrite plaan ühendada kutsekool ja gümnaasium Paide hariduslinnakuks on unustatud (Alar Truu)

„Põhimõtteliselt on maja müük kokkulepitud, Paide võttis endale aja mõtlemiseks, aga kuskil jaanipäeva paiku peaks asi selge olema,“ ütles Alvar Ild, kes vana koolimaja üritanud müüa juba viimased aastad alustades hinnast 150 tuhat eurot. „Huvilisi on käinud, aga nad ei kujuta selle maja kordategemise suurt tööd ette. Sinna on lubatud ehitada korterid, aga Paides elanike arv väheneb ja korteriostjaid pole. Sellepärast ongi seal ainult katust lapitud ja aknad kinni löödud.“