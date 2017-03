Hollywoodi esipaari Angelina Jolie ja Brad Pitti lahkuminek raputas tervet maailma. Tuleb aga välja, et lahkuminekut ei osanud kumbki ette näha: kõigest mõned kuud enne lahutusteadet lasi abielupaar üksteisele teha pühendumistätoveeringud, vahendab Metro.

Kui staarpaar oli parajasti "First they killed my father" võtetel Kambodžas, külastasid nad ühtlasi Tai maailmakuulsat tätoveeringukunstnikku Ajan Noo Kanpaid. Näitlejatar Jolie oli endist munka külastanud juba varasemalt kahel korral, mil 2004. aastal lasi endale teha ülaselga tiigritätoveeringu.

Jolie lasi sel korral teha seljale kolm uut tätoveeringut, Pitt aga vasakule kõhupoolele ühe suure tätoveeringu.

Angelina Jolie tätoveeringud (Ekraanitõmmis/Youtube)

Tätoveeringud pidid kaitsma kurjuse eest ja tooma õnne ning tähistama ennekõike teineteisele pühendumist. Tätoveeringute tegemisel kasutati kusjuures ka sama tinti, et kinnistada nende abielu.