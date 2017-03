Eesti vabariik, mis enne sõda koosnes 11st maakonnast, jagati ühtäkki 40 rajooniks, mis jaotati omakorda kolme oblasti – Tallinna, Tartu ja Pärnu vahel. Õnneks leidus kõrgemal pool ka mõistusega määrajaid, kes said üsna peagi aru, et oli liiale mindud: üsna kähku kaotati meile võõraks jäänud oblastid ja ametlikult hakkas kehtima 39 maarajooni, kus igaühes üritati hakata oma keskust arendama. Jällegi jäi õnneks suurem osa nendest plaanidest vaid paberile, sest kunstlikult loodud rajoonid polnud elujõulised ja neid hakati kohe jälle liitma.

Meie elukorraldust jälgides tekib vahel tunne, et põlvkondade vahetudes on nii mõnigi ajaloo õppetund riigijuhtidel ja otsustajatel mööda külge maha jooksnud. Seoses praeguse haldusreformiga tuleb kõigepealt meelde üks teine haldusreform, mis üritas nõukogude võimu kinnistamisel pärast sõda kogu vana elukorraldust segamini paisata ja tollase suure kodumaa järgi uueks muuta.

Nüüd, 25 aastat hiljem, on jällegi vallandunud lausa hüsteeriline kampaaia, uus haldusreform, milles nähakse imevõimet kõik seni viltuläinu üheainsa liigutusega paika panna. Niisuguse pealesunnitud reformi negatiivsed tagajärjed ja tarbetud lisakulud on hoopiski kõrvale jäetud, neist ei räägita ja tegutsetakse põhimõttel, et kõigepealt tuleb kõik vana segamini lüüa, küllap siis on aega sõklaid ja terakesi eraldama hakata. Millist aega, vaeva ja raha niisugune asjade paikapanek nõuab, seda ei taha ega oska keegi nimetada.

Lugu tuletab meelde kunagi kuuldud idamaist vagajuttu lollist kuningast, kes olevat nõudnud, et tema sõjavägi peab koosnema ühepikkustest võitlejatest. Ning kui talle seletati, et see pole võimalik, sai kuningas tigedaks ja käratas: mõõgad on teil olemas, ei oska pikematelt juppi maha võtta või?

Hea küll, jätkem rumalad naljad ja rääkigem parem sellest, mis Eestis toimuma hakkab. Uutest maakaartidest pole mõtet juttu teha, see on kaarditegijate teenistus, ja seda saavad nad kindlasti pikalt nautida, sest esialgu kokku lepitud piirid hakkavad alatasa muutuma, vähemalt esimesel kümnel aastal.

Ei linn ega vald

Hullem on see, et vallad, külad ja väikelinnad on segatud üheks supiks, mille osistel puudub isegi korralik eestikeelne nimi – see pole enam linn, küla, alev ega vald. Mis ta siis on – kas jälle rajoon, nagu nõukaajal? Mida ütlevad keeleteadlased?

Sajad külanimed muudetakse, sildimaalijatelgi pole tööpuudust karta. Mul on kõige rohkem kahju aga meie kaunitest ja omanäolistest väikelinnadest, mis niiviisi keedetud supi sees tikuvad ära lagunema ja laostuma. Linn kui tihedama asustusega asum toob mitmesuguste maksudena rohkem tulu sisse, mida seni kulutati konkreetselt piiritletud asula korrastamiseks, aga nüüd ilmselt hakatakse sellega tasandama palju suurema territooriumi ebakohti!

Kuidagi ei saa väita, et niisugune pealesunnitud haldusreform, mida nüüd juba häbenemata sundliitmiseks nimetatakse, ei avalda mõju meie väikelinnade heakorrale, kui kogu raha ühte ja paraku põhjatusse rahakotti kogutakse. Millegipärast viirastub mulle siinjuures Tõrva väikelinna tänaval nähtud üleni lillesülemites vana hobuvanker kui tunnistus, et inimesed on oma linna patrioodid ja tahavad seda kaunimaks muuta.

Kogu Eestimaa ongi taas iseseisvana võrratult paremaks ja kaunimaks muutunud, ja kõigiti positiivne kolkapatriotism mängib selles vaieldamatult oma osa. Ei ole midagi halba selles, kui tahetakse oma maja või aeda naabri omast ilusamaks muuta, oma küla naaberkülast korralikumana hoida, rääkimata veel väikelinnadest, mis kohati on tõelisteks Eesti pärliteks kujunenud.

Olen elanud paraja suurusega, 10 000 elanikuga Keila linnas üle 40 aasta ja näinud, kuidas tänu linnajuhtide järjekindlatele püüdlustele ja suunamisele on meie linn muutunud aina nüüdisaegsemaks, inimsõbralikumaks ja kodusemaks. Olen kaasa löönud Harju KEKi muutmisel kõigiti tänapäevaseks, territoriaalselt piiratud tööstuspargiks, näinud Keila tööstuste sihikindlat koondamist eraldatud rajooni, elamumajanduse ja kaubandusettevõtete proportsionaalset arendamist, aga ka linna kommunaalsete tehnovõrkude parimale tasemele viimist.

Karistus edukuse eest?

Meie linna haljastust võiks tuua eeskujuks ükskõik millisele asumile, ja Keila uuele komplekssele koolihoonele ei leidu kogu riigis võrdset. Meil on suurepärane spordihoone ujula ja spordisaaliga, kus saab korraldada rahvusvahelisi võistlusi, kõrge taraga ümbritsetud jalgpalliväljakute komplekt, neist üks tehismuruga, ja kilomeetrite pikkune ideaalselt sileda asfaltkattega mägine metsarada rulluisutajatele ja jalgratturitele. Meil on Jõepark, mis nüüd on nõukaperioodi võsast välja kooritud rahulik ja looduskaunis puhkekoht.

Et see kõik toimiks, on linna juhtkond ja linlased küllalt vaeva näinud ja on kahtlemata oma linna üle uhked. Seda enam šokeeris mind teade, et ka Keila tahetakse sundliitmise korras ümbritsevate omavalitsustega liita! Kas see on karistus, et oleme oma linna liiga kauniks muutnud? See mõte jääb täiesti arusaamatuks, sest iseseisvalt toimiv 10 000 elanikuga linn ei kuulu ühegi näitaja poolest liidetavate, ammugi siis sundliidetavate omavalitsuste kategooriasse.

Kas kehtibki meil lolli idamaise kuninga seadus, et kui keegi on peajagu pikemaks kasvanud, siis pea maha? Ei kujutle, et Keila elanikud peaksid hakkama maksma Rummu hiigelvangilaagri varemete lammutamise või Lääne-Harjumaa teede remondi ja korrashoiu eest, see kohustus on riiklike maksude kaudu nagunii reguleeritud.