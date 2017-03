Eelmisel nädala juhtus siis see, mida oli karta. Mille eest hoiatati. Et võõrast kultuurist tulevad inimesed võivad hakata käituma täiesti ettearvamatul moel. Oma abikaasa ja laste ema elusalt põlema panemine on võigas tegu.

Ent erinevalt mõne aasta tagusest riiklikult olulisest põlengust, mille uurimine lõppes vaikse visinaga poliitiliselt korrektset tulemust saavutama, ei ole nüüd kuskil näha ega kuulda poliitikute karme ja resoluutseid sõnavõtte. Et teise inimese põlema panemine on täiesti vastuvõetamatu tegu. Et sellised inimesed pole Eestisse oodatud.

Ometi – erinevalt tossanud seinast põles nüüd inimene. P ä r i s inimene. Seesama, kellele lubasime tagada turvalise tuleviku. Kui Vao põlengu puhul oli süütaja kohe teada – sallimatu eesti rahvas–, siis antud juhul mängiti mitu päeva võimalusega, et ehk oli see õnnetus või pani siis naine ise endale käe külge. Kahepalgelisus on selle suhtumise nimi.

Aga mis saab edasi? Sotsiaalministeeriumi ametnikud lubasid muidugi taas tõhustada, parandada, arendada, tõsta ja hoolitseda. Ei tea küll mida? Ja kuni järgmise korrani? Aga vahepeal läheme peseme kõik oma käed bensiinist puhtaks.