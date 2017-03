Kui sind kummitab mõte, et su mees pole oma eksist üle veel saanud, siis on tõenäoliselt selleks mitu põhjust. Võibolla nimetab ta teda unes või vaatab pidevalt vanu pilte... Millised on need märgid, mis viitavad, et su mees ei pruugi veel olla oma eksiga hüvasti jätnud?

Portaal Womens Health reastab üles seitse asja, mida tasuks märgata...

1. Nad räägivad liiga tihti