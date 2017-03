Populaarse animategelase Käsna-Kalle loojal diagnoositi ravimatu lihashaigus.

55aastane Stephen Hillenburg sai teada, et ta põeb Lou Gehrigi tõvena tuntud amüotroofset lateraalskleroosi, mis põhjustab lihasatroofiat ja halvatust ning võib hingamispuudulikkuse korral lõppeda surmaga.

„Tahtsin, et inimesed kuuleksid otse minult, et mul on diagnoositud ALS,“ kirjutas Hillenburg oma avalduses. „Kõik, kes mind tunnevad, teavad, et jätkan „Käsna-Kalle Kantpüksi“ ja oma teiste kirgede kallal tööd nii kaua, kui suudan,“ vahendab The Wrap.