Ülimenuka tõsielusaate "Prooviabielu" staar Helen avaldas oma blogis põhjaliku postituse, kus neiu vastab televaatajate küsimustele.

Helen kirjutab ühtlasi blogis ka: "Tegelt tahtsin siia panna tõsised küsimused ja vastused, aga naljatuju tuli..." Õhtuleht avaldab täies mahus ja muutmata kujul Heleni vastused fännide põletavatele küsimustele.

Kas võtted toimuvad praegu?

Mhm, mul on kaamera tagumiku külge kleebitud ja see koguaeg filmib igat mu peldikukülastust.



Kas kõik on hästi? Sinust on kirjas X asi.

Enam ei ole hästi, sest sain selle X kirjutise teada "enda" kohta just sult.



Saate kohta ütlesid kommentaatorid X asja. Kuidas sa toime tuled?

Eks ma nüüd pean siis end lohutama hakkama, sest lugesid mulle kommentaarid ette, mida ma muidu ei jälgi. Oi, ma ei teadnudki, et mul vaimupuue on, mida siin üks agaralt väidab. Kus siis mu puudega inimese sõiduki parkimiskaart on? Tahaks nagu invakohale parkida nüüd.



Kas sa oledki selle jubeda lollaka õudse tobeda maaka Kalvi-Kallega suhtes? Issand kui madalale võib keegi langeda...

Tänu su ilusale kirjeldusele, kuna sa teda ju suurepäraselt tunned, jätsin ta maha. Ja ka seepärast, et kõrgemale tõusta sinu silmis... olin ju nii madalale langenud.



Issand, see Kalvi-Kalle on nii lahe, anna ta number!

Muidugi, kohe annan! Sest tal on ju terve maa ja ilm aega kõikidele kõnedele pidevalt vastata!



Vaatasin telekat ja see Kalvi-Kalle käitub sinuga nii halvasti. Sa leiaks parema!

Jah, mina ka arvan täpselt sellist asja nüüd kui seda VAEVU tunni pikkust sõud vaatasin. Just! Ma lõin nüüd temast uue arvamuse tunni aja põhjal ja arvangi nii nagu sina. btw, leidsin parema ka sinu abiga.



Kas sa oledki nii loll nagu saates näitab?

Oh, mis sa nüüd! Ma olen veel lollim!



Kohe näha, et tegelikult oled väga tark ja saates sõnu suhu pandud.

Ah, mis sa nüüd. Ei olnud seal lähedal üldse ühtki produtsenti, intervjueerijat, midagi mult ei küsitud ega suunatud. Lisaks, saadet ei ole monteeritud, see on otseülekanne. Kõik mu enda öeldud ju.



Ma ei saa aru, kuidas sinusugune piltilus neiu telekast meest otsib.

Ah, õigus jah. Pidin ju sinu jaoks koledaks end tegema, siis võin telekast meest otsida.



Sa oled nii kole. Miks sa üldse telekast meest otsid?

Ahjaa, pidin end seal sinu jaoks ära meikima, et telekast meest otsida.



Ma ei saa aru, miks sa sinna saatesse läksid.

Sa ei hakkagi seda kunagi aru saama, sest inimesed, kes ei saa aru elu põnevamaks elamisest ja seikluste otsimisest, ei saa sellest aru ju.



Sinu välimuse ja iseloomuga leiaks parema mehe kui see sul.

Oh, tnx, et ütlesid! Ma küll ennemalt arvasin, et koos oled sellega, kellega ise tahad ja õnnelik oled, aga jälle krt eksisin... Võtsin nüüd sellise, kes ka sinu kriteeriumitele vastaks ja sult kõrge hinnangu sai. Aa, see pidid sina olema? Oioi, okei, võtan nüüd siis sinu.



Tutvusi? Saame kokku, joome kohvi ja jutustame.

Jaa, panin su kirja oma kalendrisse, sa ju täitsa esimene tuhandest. Tutvumine töötab 24/7 ööpäevaringselt, aga esimene vaba aeg on 2018. aasta jaanuaris.



Mida koolis inimesed räägivad?

Et sain A, kuna mu eraelu on põnev.

