New Yorki, New Jersy't, Connecticuti ja Marylandi on tabanud lumetorm nimega Stella, mis sai saatuslikuks ka Donald Trumpi ning Angela Merkeli tänaseks kavandatud kohtumisele.

Lumetorm USA idarannikul (AFP / Scanpix)

Nimetatud linnades on keeruliste ilmaolude tõttu välja kuulutatud eriolukord, vahendab BBC. Tuule kiiruseks võib olla kuni 95 km/h.

Daily Maili andmeil on torm Midwestis nõudnud juba ka kaks inimelu.

Otsepilt: