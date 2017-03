„Mick jõudis kihlasõrmuse Eesti disaineri Ettel Poobuse käest üsna kiiresti organiseerida – see on kulda valatud puuoks ja ühe teemantiga,“ kirjeldab lauljatar Angeelia Maasik (24), millise kihlasõrmusega tema kallim, samuti laulja, Mick Pedaja (24) teda naiseks palus.

Mick ja Angeelia kihlusid möödunud nädalal, 9. märtsil, täpselt aasta pärast esimest kohtumist. "Nii, nagu meie kohtumispäevalgi, oli meil ka seekord samal päeval Raplas kontsert, kus astusime üles mina, Mick ja NOËP,“ kirjeldab Angeelia.

Angeelia sõnab, et ta oskas küll olla valmis, et Mick teda millalgi naiseks palub, kuid just sellises olukorras ta seda ei oodanud. „Ma tajusin, et viimasel nädalal ta midagi sepitses küll ja oli ärevam, kui muidu. Seda, et ta seda sel päeval ja sellises kohas teeb, ma ei arvanud.“

the ring 💍. #engaged #realbrunch #estoniandesign #lovehim A post shared by a n g e e l i a (@angeeliamaasik) on Mar 14, 2017 at 2:44am PDT

Seda, kuidas ja kus Mick Angeelia kätt palus, loe pikemalt juba homsest Õhtulehest.