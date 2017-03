Hetkel on alust kahtlustada, et mees tegeles korduvalt narkootilise aine vahendamisega. Eile kuulati ta üle ning talle kohaldati elukohast lahkumise keeld.

„Mul on südamest kahju, et politseinikku kahtlustatakse narkokuriteos,“ ütles Põhja prefekt Kristian Jaani. „Politseil on kontrollimehhanismid, mille abil ebaausad kolleegid varem või hiljem tabame. Me tahame jõuda nii kaugele, et sellised inimesed üldse politseinikeks ei saakski ning sisekontroll teeb selleks igapäevaselt tööd,“ ütles Jaani.