"Kuna nad on amatöörid oma raskete relvadega, siis tulistavad nad lohakalt ja teised võivad pihta saada. Näiteks siin Biskopsgårdenis, kus me oleme, visati pool aastat tagasi käsigranaat korterisse ja see tabas surmavalt 4-aastast poissi," räägib Tallinnas sündinud, kuid Göteborgis õppinud ja töötanud endine Eesti kaitseminister Hain Rebas.

Aastatel 1992-1993 Eesti kaitseminister olnud Rebas viib "Radari" Göteborgi baari, kus 2015. aasta märtsis toimus massitulistamine.

"Kuulsin neli lasku, vaatasin ukse poole ja kaks maskides meest tormasid Kalashnikovidega sisse," räägib "Radarile" oma lugu tollest saatuslikust õhtust baari töötaja, kes imekombel ellu jäi.

