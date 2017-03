Mullu 25. juulil helistas lennujaama ning kaitsepolitseisse end Daeshi liikmeks nimetanud mees ja teatas, et laseb nädala jooksul õhku Tallinnast Saksamaale suunduva lennuki. Täna kell 14 otsustas kohus, et meest karistatakse kahe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega, millest kohe tuleb ära kanda neli kuud.

Pommiähvarduse tegi Vladislav Pälling (33), kelle kaitsepolitseinikud pidasid kinni tänavu 2. veebruaril.

Õhtulehe reporteri Johanna-Kadri Kuuse sõnul võttis Pälling karistust rahulikult ja tuimaltki. Otsust kuulas ta tõsiselt ja vaikselt, rahulikult küüsi närides.

Eile kajastas Delfi, et Pälling on loodava Eestimaa Rahvaste Partei (ERP) aktivist, kes on palunud abi nii USA presidendilt Barack Obamalt kui Venemaa riigijuhilt Vladimir Putinilt.

Pällingu kaitsja Urmas Simon ja prokurör Triinu Olev selgitasid ajakirjanikele, et Pälling töötas enne lennujaama turvateenistuses G4Si vormis, kuid oli probleemide tõttu sunnitud 2015. aasta lõpus sealt lahkuma. Pommiähvardust tegema ajendaski teda kättemaksuiha.