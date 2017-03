Ontario järve kaldal asuv maja kattus New Yorki räsiva külmalaine tulemusel üleni jääga.

Foto teinud kohaliku sõnul ei tahtnud inimesed esiti uskuda, et maja on ka päriselt jää all. Paljud arvasid, et mees pritsis maja vahuga üle ning tegi siis pilti, vahendab BBC.

Möödunud nädalal New Yorgi lääneosa räsinud lumetorm, jäine tuul ja pakane viis elektri enam kui 200 000 inimeselt ning paljudes kohtades katab maad paks lumekiht.