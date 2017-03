"Radar" veetis viis päeva Rootsi kõige kurjakuulutavamates linnaosades, intervjueeris Malmö politseid ja kohalikke eestlasi, et leida vastus küsimusele, kas maailma parimaks heaoluriigiks kuulutatud Rootsi on pagulaskriisis?

"Mida me näeme, on see, et kriminaalsus langeb. Vähemalt see ei tõuse," ütleb Malmö politsei asejuht Anders Wiberg. Sellele vaatamata on "Radar" Rootsis tunnistajaks ühele autopõlengule ja garaažipõlengule. Sealviibimise ajal toimub riigis mitu tulistamist.

Peamiselt kohtame suhtumist, et probleem on, aga see on ülespuhutud. Nii politsei kui kohalikud elanikud ütlevad, et tekkinud kriisis on süüdi sotsiaalmeedia. "Meil ei ole sotsiaalmeedia enne sellisel määral poliitikat mõjutanud," ütleb üheksa aastat Rootsis elanud Evelin Tamm.

Rootsi erisaates saavad teiste seas sõna sõjapõgenikuna elanud eestlane, pagulaste saatuse üle otsustava migratsioonikohtu endine kohtunik ning tekkinud kriisi aitab lahti selgitada ka Göteborgis elav endine Eesti kaitseminister Hain Rebas.

