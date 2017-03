Paljud venelased elavad Eestis halli passiga kui taeva ja põrgu vahel olevas vaheruumis, kirjutab USA veebipõhine väljaanne Slate.

Artikli autor Tacita Vero kirjeldab, kuidas ta Eesti taasiseseisvumise päeval kohtub Tallinnas kahe noorega - 23aastase Elisabethi ja samavana Vladimiriga. Elisabeth on sünnipärane eestlane, kuid Vladimir halli välismaalase passi omav Vene-Ukraina päritolu noormees.

Välismaalase pass võib tunduda naljana, kuid see on ebamugav fakt selles Balti riigis elavatele venelastele, kirjutab artikli autor, jätkates "valel pool piiri" elavatest inimestest kõneldes: "32% riigi elanikest sattus 1992. aastal poliitilisse ja geograafilisse halli tsooni."

Enam kui 25 aastat pärast iseseisvumist on Eesti koduks tuhandetele kodakondsuseta inimestele. Täpsemalt on see number 90 000. Seega on Eesti kodakondsuseta inimeste tabelis maailma arvestuses 10. kohal.

Kuni ebamugav kompromiss kestab, elavad halli passi omanikud kui limbos, kuulumata ühte ega teise riiki. Pole aga selge, kas taoline olukord väldib vastasseisu Venemaaga või hoopis provotseerib seda, kirjutab Vero.