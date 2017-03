Printsess Diana omaaegne armuke James Hewitt tõmbab kriipsu peale aastatepikkustele spekulatsioonidele, et prints Harry võib olla tema poeg.

Printsess Diana surmast täitub tänavu 31. augustil juba 20 aastat, kuid tema noorema poja Harry päritolu põhjustab ikka veel oletusi. Ei saa eitada, et punapäine Harry näeb tõepoolest pigem oma ema kunagise armukese Hewitti kui prints Charlesi moodi välja.

Kuid Hewitt toonitab: ta tutvus Dianaga, kui tolle noorem poeg oli juba paariaastane. “Kas te olete Harry isa?” küsis saate “Sunday Night” juht Melissa Doyle Hewittilt otse. “Ei ole,” vastas too. “Miks seda siis aina korratakse?” nõudis Doyle. “Sellega müüakse ajalehti,” torkas Hewitt. “Harry, vaese vennikese jaoks on see ilmselt hullem.”