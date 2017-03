Riigikogu lükkas tänasel istungil tagasi eelnõu, millega sooviti anda valitsusele paindlikumad võimalused arvestada haldusreformi käigus omavalitsuste liitmisel kohaliku spetsiifika ja vajadustega.

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskirjas seisab, et eelnõu aitaks kaasa muuta omavalitsuste liitmine mõistlikumaks ja arvestada kohaliku omapäraga.

Eelnõu esindaja Jüri Adams selgitas, et Vabaerakonnale ei meeldi praegu toimuva haldusreformi aluseks olev haldusreformi seadus. "Me arvame, et seda oleks vaja praktilistel eesmärkidel parandada," ütles Adams. Tema sõnul on Vabaerakonna idee anda valitsusele laiem tegutsemisvõimalus.

Eelnõu tagasilükkamise poolt hääletas 52 ja vastu oli 10 saadikut. Seega langeb eelnõu menetlusest välja.