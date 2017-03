Emakeelepäeval toimus Vikerraadios kümnendat korda e-etteütluse võistlus. Poole tunni jooksul jõudis toimetuseni rekordiliselt 5881 etteütlust (möödunud aastal 5573).

Täiesti veatuid etteütlusi jõudis toimetusse 37. "Tänavuse teksti põhirõhk oli muganditel, sõnadel, mida saab kirjutada kaht viisi, ja need kirjutati enamikus õigesti, näiteks "tšilli", "pitsa" või "kikkpoksija". See oli meeldiv üllatus,“ ütles üks teksti autoritest, Postimehe keeletoimetaja-korrektor Maris Jõks.

"Tulemused olid ootuspärased, tore, et inimesed mõtlevad kaasa, kuid natuke on näha ülipüüdlikkusest tehtud vigu. Inimesed mõtlevad üle ja panevad näiteks liiga palju kirjavahemärke. Aga väga rõõmustav, et meil oli palju nutiseadmetel osalejaid," lisas Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja-vanemteadur Peeter Päll.