Tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert Pille Kalda ütleb, et nende ametkonna pädevusest lähtudes on oluline, et tarbijat toote koostisest ei eksitataks ja toote pakendil oleks tõene info ning sellega seoses pole kaebusi ega kahtlustusi saadud.

Asi on eriti teravaks läinud Euroopa Liidu keskosas - Slovakkias ja Ungaris, kus kohalikud tarbijad on topeltstandarditest üsna solvunud ning toiduametid on juba võtnud luubi alla samad tooted, mis müügil neil ja naaberriigis Austrias. Kui Slovakkias on juba toiduamet ŠVPS juba testinud 22 toiduainet, siis Ungari võtab oma tarbijate kaitse veelgi suuremalt ette ning testib 100 sama toodet mis müügil nii kodu- kui välismaal. "See on eelkõige moraalne, mitte õiguslik küsimus," ütleb toiduainete jaemüügi järelevalve riigisekretär Róbert Zsigó.

Kas maitseerinevused samades kuulsates toiduainete brändides on teistes riikides on normaalne nähtus või saab Eesti tarbija siiski vastu pükse? Suurtootjad on sellest nähtusest teadlikud.

Eestis on toiduseaduse alusel põhipädevus veterinaar- ja toiduametil (VTA), mis korraldab järelevalvet toiduohutuse vallas ning kontrollib toidualase teabe esitamise vastamist nõuetele. Ameti pressiesindaja Martin Altraja selgitab, et nii kõnealustes riikides kui ka Eestis ei seostata koostise erinevust ei toidu ohutuse ega toidualase teabe nõuete eiramisega. "VTA kontrollib Eesti tootjate puhul retsepti vastavust toidualases teabes esitatule."

Näiteks laste suurele lemmikule Nutellale heidetakse ette, et see on "vähem kreemjas", kui naaberriigis Austrias müüdav sama šokolaadi-pähklikreem. Coca-Colal oli aga Ungaris "lihtsakoelisem lõhn ja maitse" kui Austrias müüdaval samal karastusjoogil.

Soomes müüdav Coca-Cola (Aivar Nigumann)

Coca-Cola on teadlik Ungaris tõstatatud teemast ja nurinast, et nende joogid on eri riikides eri maitsega. Baltikumi avalike suhete juht Nele Normak ütleb, et selle põhjuseks on erinevad magustamiseks kasutatud toorained. Riikides nagu Ungari ja USA, kus maisikasvatus on tähtis kohalik tööstusharu, kasutatakse karastusjookides maisist valmistatud fruktoosi-glükoosisiirupit. "Riikides, kus suhkruroogu või suhkrupeeti kasvatatakse rohkem, kasutab tööstus neid toorainena. Eestis müügilolevates Coca-Cola toodetes on kasutatud suhkrut."

Normak märgib, et Eesti tarbijate infoliinile ei ole selleteemalisi päringuid ja pretentsioone tulnud. "Peamiselt pöörduvad tarbijad meie poole, kui nad soovivad täpsustada mõne tarbijakampaania osalemistingimusi. Harvemini ka siis, kui nende lemmikjook on tavapärasest erineva maitsega, näiteks karboniseeritus on vähene."

Nutella kreem (Aivar Nigumann)

Nutellat maale toova ettevõtte Mobeci müügijuht Bruno Isand ütleb, et üleilmse ettevõttena Ferrero hoiab testidega oma toote kvaliteedil silma peal. „ELi idaosas müüdud Nutellal on täpselt sama retsept ja kvaliteedistandardid kui sellel, mida müüakse Itaalias, kus Nutella leiutati.“ Ta lisab, et Nutella toodetakse 11 eri tehases ning aastate jooksul on tulnud sisse väikesed erinevused, kuid need ei mõju maitsele ja kvaliteedile.

Ka Pauligi kohvi ja Santa Maria maitseainete kohalik esindus on meedia vahendusel teemast kuulnud. Uuendatud maitseainesegude puhul on vahetevahel tähelepanelikud tarbijad saatnud muudatuste kohta tagasisidet. Pauligi turundusjuht Piret Madar räägib, et kõik kaubad, mis tulevad nii Baltikumi kui Soome-Rootsi turule toodetakse Soomes ja läbivad samasuguse ostu-, tootmis- ja kvaliteedikontrolli protsessi.

Paulig Presidentti Gold Label (Paulig)

Küll on teatud erisusi rösti- ja jahvatusastmes, kuna arvesse on võetud kohaliku tarbija maitse-eelistusi, kohaliku vee kvaliteeti ja kohvi valmistamise eripärasid. "Näiteks kui Eestis müüdav Presidentti Gold Label ja Presidentti Black Label on täpselt samasugune nagu Soomes, siis Lätis ja Leedus on nende kohvisegude jahvatusastet kohandatud sobilikuks nendel turgudel domineeriva in-cup e. tassikohvi valmistusmeetodile."

Koostis on kõikidel toodete naturaalne kohv. "Üldiselt on meie tooted 100% Araabika kohviubadest tehtud. Erandiks on espressod, kuhu lisatakse mingil määral Robustat jõulisema maitse ja tihedama, viskoossema crema saamiseks. Aga ka siin on erandeid – näiteks meie Presidentti espresso on 100% Araabika. Erinevate toodete kohvisegude erinevad maitsed saavutatakse erinevatel maadelt ja päritolupiirkondadest (kus siis erinevad kasvutingimused mõjutavad kohviubade maitset) pärit kohviubade kokkusegamisel," selgitab Madar.

Felixi salatikaste (Aivar Nigumann)

Kohalik maitse ongi plussiks

Peamiselt hoidistele keskendunud Põltsamaa Felix Eesti turundusdirektor Marek Viilol peabki seda normaalseks, et riigiti on sama kaubamärgiga sarnased tooted nii maitselt kui ka pakendilt erinevad, sest just kohaliku tarbija ootuste tundmine ja vastavalt sellele toidu arendamine on oluline. Põltsamaal teistesse riikidesse valmistatavad köögiviljatooted erinevad maitse, lõigete ja pakendi suuruse poolest.

Näiteks Soome-Rootsi lähevad suurema suhkrusisaldusega, Lätti seevastu suuremas purgis paljude erinevate lisanditega ja Eesti turule traditsioonilised siinsele tarbijale tuntud tooteid. "Kuigi pakend võib olla sarnane, siis just erinevate maitseeelistuste tõttu on retseptid riigiti erinevad," toob Viilol näiteks purgihoidised ja kastmed.