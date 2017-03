Harry Potteri filmide täht Emma Watson võinuks “La La Landi” naispeaosa endale saada, kuid tema otsustas hoopis “Kaunitari ja koletise” kasuks.

Algul sahistati, et inglise näitlejatar ajas “La La Landi” produtsendid oma nõudmistega hulluks. Seetõttu sai rolli tema nimekaim Emma Stone, kes võitis sellega Oscari. Nüüd aga kinnitab Emma, et loobus ise rollist, sest “Kaunitar ja koletis” vajas põhjalikku ettevalmistust.

“Teadsin, et pean ratsutama õppima. Teadsin, et pean tantsima. Teadsin, et mul seisab ees kolm kuud laulmist ja selleks tuleb Londonis olla," vahendab Telegraph.