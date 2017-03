VIKING iMow tootevalikusse on lisandunud kolm uut mudelit, mis sellest kevadest on ka Eesti turul saadaval.

Mida lühemat aega teie robotniiduk iMow töötab, seda kiiremini saate oma muru jälle vabalt kasutada. Näide: 500 ruutmeetrist murupinda niidab mudel MI 422 ideaaltingimustes kõigest 10 tunniga nädalas.

Täiuslik niitmine. Ainus, mille robotniiduk juhuse hooleks jätab, on tema niiduteekond. Aga ka siin on juhusel eesmärk: nii saab muru igal pool ühtlaselt niidetud, ilma jälgi jätmata ning alati ühepikkuselt. Niitmiskõrguse saab ise määrata keskse niitmiskõrguse reguleerimise kaudu.

Eriti lihtne käsitsemine. iMow on kõrgtehnoloogiline seade. Ei pea olema ekspert, et seda kasutada. Intuitiivne kasutajaliides teeb programmeerimise lihtsaks – hea valgustusega LED-ekraani abil kasvõi pimedas või heledas päikesevalguses. Programmeerimise muutmine on samuti lihtne ja programm on eestikeelne.

Niiduk mõtleb. iMow töötab eelseatud niiduplaani järgi ise. Sealjuures otsustab ta määratud ajavahemiku ulatuses – niinimetatud aktiivajal – ise, millal pooleli jäänud niitmist jätkata. Üks näide: kui keset suvepäeva peaks tulema vihmahoog, katkestab ta sisselülitatud vihmaanduri korral oma töö ja teeb hiljem kaotatud aja tasa. Samas on võimalik seadistada ka nii, et niitmine toimub vihmaga ja niiduk võib niita ka öösel.

Tsoonihaldus. Kui aed on väga sopiline, siis töötleb niiduk paratamatult teatud murualasid harvem kui teisi. Tsoonihaldusega ei ole see probleem: seadmele tuleb ette näidata erinevad probleemkohad, millele ta rohkem tähelepanu pöörama peaks. C-mudelitel, mis on varustatud GPS-anduritega, saab pärast nende alade täpset määratlemist lasta neid ka seatud ajal eelisjärjekorras niita. Keerukalt kujundatud aedades ei ole niitmine probleem

Servad saavad niidetud. Niidupinna äärel puhta lõiketulemuse saavutamiseks on erinevad ääre niitmise variandid. Niiduki naasmise saab ise planeerida: kas robotniiduk iMow peab dokkimisjaama sõitma traati järgides või mööda nihkes radu.

Vargus on mõttetu. iMow on varustatud erinevate anduritega: niipea kui keegi üritab teda üles tõsta, jääb ta seisma. Lisaks saab teda selliselt seada, et oleks võimalik käivitada vaid PIN-koodiga. C-mudelite puhul saab varguse puhul soovi korral e-posti või SMSi teel teate ning nutitelefonis või tahvelarvutis iMow rakenduse abil seadme asukoha kindlaks teha.

Naabritega hea läbisaamine. Niitmisala määrab piiramistraat, mis saadab välja häiringuta signaali. See tähendab, et signaal ei konkureeri teiste signaalidega, näiteks naabri aias töötava robotniidukiga. iMow niidab vaikselt ja nii ei häiri see kõrva ega muid tegevusi.

4. seeria mudelid on kiired ja head väikestel pindadel.

Väikestes ja keskmise suurusega aedades, aga ka kallakul asuvatel või sopilistel muruplatsidel: siin tunneb MI 4 seeria iMow end tõeliselt hästi. Nad saavad kuni 500 või 1000 ruutmeetrilise alaga hakkama mõne tunniga. Nende kompaktse suuruse tõttu on 20 sentimeetrilise niitmislaiusega mudelid MI 422 ja MI 422 P eriti hea manööverdusvõimega ja sõidavad uudishimulikult aia igasse nurka. Samuti pole 40% kaldenruk probleemiks!

Seeria MI 6 on suurte pindade jaoks.

Mugavusele annab seerias MI 6 tooni eemaldatav juhtseadis: sellega saate niitmisaega väga lihtsalt programmeerida – ilma et peaksite kummarduma. C tähendab kommunikatsiooni. Uutel iMow C-mudelitel saab paljusid parameetreid seada peale ekraani ka rakenduse abil nutitelefonis või tahvelarvutis: nii saab näiteks seada niiduplaani, kuvada olekuteateid, niitmisi katkestada või uuesti alustada.

