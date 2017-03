Kodumaised marjad on need kõige paremad, aga kust Sa kevadel ikka maasikaid võtad? Külmkapist? No Bananas põllud asuvad soojas Hispaanias, kus esimesed maasikad juba siis valmis on, kui siin lumi alles sulab.

Nii saavad eestimaised marjasõbrad oma vitamiininälga juba varakevadel kustutama hakata, kuni marjahooaja lõpuni välja. Loomulikult pakume ka kodumaiseid marju, kui need ükskord valmis saavad.

Meie jaoks on esmatähtis MAITSE. Meie marjad ON esimene klass! Magusad, küpsed, igast otsast valmis – viivad keele alla.

Lisaks maasikatele püüame hooaja arenedes ka muud küpsed saadused sinuni tuua – vaarikad, kultuurmustikad, murelid, aga ka herned ja kukeseened.

Marju ei ole pritsitud mürkidega ning enne Eestisse toomist on neid hoolikalt testitud.

No Bananase müügikohad on näiteks Viru Keskuses, Kristiine Keskuses, Järve Selveris, Sikupilli Keskuses, Ülemiste Keskuses, Rocca Al Mares, Tondi Selveris. Pikema nimekirja leiad SIIT!